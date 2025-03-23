Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σαρωτική η Εθνική: Γκολ από τα αποδυτήρια και 3-0 με ασίστ Κωνσταντέλια και πλασέ Τζόλη - Δείτε τα γκολ

14 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα στο 2o ημίχρονο, η Εθνική έκανε το 3-0 κόντρα στη Σκωτία στο Hampden Park, με ασίστ του Κωνσταντέλια και ωραίο πλασέ του Τζόλη

Σκωτία-Ελλάδα: 0-3

Πω πω μία Εθνική! Μετά από ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο, η Ελλάδα το έπιασε από εκεί που το άφησε, αφού σκόραρε από τα... αποδυτήρια στο δεύτερο μέρος και πήρε μεγάλο προβάδισμα ανόδου στο «Hampden Park».

Πράγματι, αμέσως μετά τη σέντρα της «επανάληψης», ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκλεψε την μπάλα και μοίρασε μία εντυπωσιακή ασίστ στον Χρήστο Τζόλη, που τέλειωσε τη φάση με φοβερό πλασέ για το 3-0 της Εθνικής επί της Σκωτίας, με το ρολόι να δείχνει 13 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο!

Μάλιστα, ο «Ντέλιας» έχει συμμετοχή και στα τρία γκολ της «γαλανόλευκης», αφού σκόραρε το πρώτο τέρμα και έδωσε ασίστ σε αυτά των Καρέτσα και Τζόλη.

Τo γκολ της Εθνικής στη Γλασκώβη… που άνοιξε το σκορ! Στο 20', η ανάπτυξη της Ελλάδας ήταν πολύ ωραία, με τη συνεργασία Καρέτσα και Βαγιαννίδη, που γύρισε για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος εκτέλεσε από το ύψος του πέναλτι για το 1-0!


Το 2-0 με τον 17χρονο Καρέτσα:

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σκωτία Εθνική Ελλάδας Nations League
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark