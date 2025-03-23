Σκωτία - Ελλάδα: Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ύψωσε τη φανέλα του Ντένις Λο

Φόρο τιμής απέτισαν οι Σκωτσέζοι στον Ντένις Λο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 17/01/2025 σε ηλικία 84 ετών και σήμερα (23/03) είναι το πρώτο εντός έδρας της Σκωτίας από τον θάνατό του.

Μάλιστα, πριν τη σέντρα του αγώνα κόντρα στην Εθνική μας ομάδα, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και ύψωσε τη φανέλα του θρύλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του σκωτσέζικου ποδοσφαίρου, με σύσσωμο το κοινό στο «Χάμπτον Παρκ» να ανταποκρίνεται με ένα ζεστό χειροκρότημα.



Εκτός αυτού, όλοι οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων χειροκρότησαν τον Ντένις Λο, σε μια συγκινητική κίνηση αποχαιρετισμού.

