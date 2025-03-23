Γιοβάνοβιτς: «Να κρατήσουμε αυτή την εικόνα και αυτή τη νοοτροπία»

Η νεανική Εθνική ισοπέδωσε με 3-0 τη Σκωτία στη Γλασκώβη, ανέτρεψε το 0-1 του «Γ. Καραϊσκάκης» και ανέβηκε στη League A του Nations League.



Μετά την αναμέτρηση, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και τόνισε πως στόχος του είναι η Εθνική ομάδα να αποκτήσει αγωνιστική ταυτότητα που της ταιριάζει. Παράλληλα, επεσήμανε πως η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει τον χαρακτήρα και τη νοοτροπία που έδειξε στη Γλασκώβη, αλλά και να έχει προσδοκίες.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Αυτό που είχαμε στόχο είναι να έχουμε αγωνιστική ταυτότητα που να μας ταιριάζει και να φαίνεται τι θέλουμε να κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο, το πόσο active θέλουμε να είμαστε. Υπήρχαν προβλήματα, δεν είναι ότι πήγαν όλα καλά, στα 8 παιχνίδια είχαμε καλή απόδοση, σε κάποια ημίχρονα δεν είχαμε καλή απόδοση, είναι επειδή δεν κάναμε προπονήσεις μαζί, λίγες προπονήσεις κάναμε μαζί, είναι απόλυτα φυσιολογικό, χαίρομαι που τα διαστήματα που ήταν καλά, πραγματικά ήμασταν καλοί στον αγωνιστικό χώρο.



Αυτή η εικόνα πρέπει να την κρατήσουμε και τη νοοτροπία και την ταυτότητα και στο μέλλον ανεξαρτήτως της δυσκολίας που μπορεί να έχουν τα παιχνίδια ή του αποτελέσματος που μπορεί να υπάρχει σε ένα παιχνίδι, μόνο έτσι μπορούμε να βελτιωνόμαστε…».



Για το γεγονός ότι έβαλε τις φωνές σε μία φάση στον Μασούρα: «Πρέπει να έχουμε προσδοκίες, κάποιες φορές υπερβάλω σαν προπονητής. Υπάρχουν στιγμές που ένας προπονητής μπορεί να μην είναι τόσο ευγενικός στο γήπεδο, είναι μέρος της δουλειάς και της προσωπικότητας, οι παίκτες το καταλαβαίνουν, δεν θα μου κρατήσουν κακία, αυτό που θέλω εγώ είναι όταν "έχεις" ένα παιχνίδι πρέπει να είσαι σοβαρός μέχρι το τέλος για να πάρεις το αποτέλεσμα που αξίζεις».

