Πορτογαλία: Περιμένοντας το θαύμα «από ψηλά»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ντιόγκο Ζότα, ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στις 3 Ιουλίου 2025 στην Ισπανία, γεγονός που συγκλόνισε την ποδοσφαιρική κοινότητα παγκοσμίως.

Η απουσία του Ζότα επιβάρυνε την παρουσία της ομάδας στο Μουντιάλ και επηρέασε αρνητικά την αγωνιστική πορεία της Λίβερπουλ την προηγούμενη χρονιά.

Οι συμπαίκτες του παραδέχτηκαν πως μετά τον θάνατό του η ομάδα είχε ψυχολογικές δυσκολίες και έλλειψη διάθεσης για προπόνηση, με την απουσία του να αισθάνεται έντονα στον χώρο της ομάδας.

Η απουσία του Ντιόγκο Ζότα που ένα χρόνο πριν σκοτώθηκε σε τροχαίο φορτίζει την παρουσία της ομάδας στο Μουντιάλ και ταυτόχρονα ενισχύει μεταφυσικές προσδοκίες.Την αγωνιστική χρονιά που πέρασε οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ σε κάθε παιχνίδι εντός ή εκτός έδρας ξεκινούσαν στο εικοστό λεπτό το τραγούδι για «το αγόρι από την Πορτογαλία, με το νούμερο 20, που επελαύνει από τα αριστερά». Ένα χρόνο πριν, στις 3 Ιουλίου του 2025 ο Πορτογάλος Ντιόγκο Ζότα σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Ισπανία καθώς ταξίδευε οδικώς προς την Αγγλία για να ξεκινήσει την προετοιμασία της νέας χρονιάς με την ομάδα του. Ήταν μια τραγωδία που συγκλόνισε όχι μόνο την Πορτογαλία και την Αγγλία, όπου τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν ο ταλαντούχος και εξαιρετικά συμπαθής λόγω χαρακτήρα ποδοσφαιριστής, αλλά ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Θύμιζε τελικά ότι ακόμα και οι εκατομμυριούχοι σταρ του πιο δημοφιλούς αθλήματος παγκοσμίως είναι ευάλωτοι.



Μια κραυγαλέα απουσία

Πηγή: Deutsche Welle

Κάποιοι απέδωσαν την περσινή κακή χρονιά της Λίβερπουλ σε αυτό το συμβάν. Συμπαίκτες του Ζότα παραδέχτηκαν ότι τις πρώτες ημέρες ή και εβδομάδες μετά την τραγωδία κανείς δεν είχε πραγματικά όρεξη να ασχοληθεί με την... μπάλα. Η κενή θέση στα αποδυτήρια και στο προπονητικό κέντρο μαγνήτιζε το βλέμμα και τις σκέψεις τους.Η απουσία του 29χρονου Πορτογάλου ήταν αισθητή παντού και αργότερα και μέσα στο γήπεδο, αφού ήταν αυτός που συχνά είχε δώσει λύσεις στην επίθεση. Στην επέτειο του ενός χρόνου από τον θάνατό του η Λίβερπουλ θα αποκαλύψει ένα μνημείο για τον Ζότα έξω από το γήπεδό της, το Άνφιλντ. Η φανέλα με το 20 αποσύρθηκε και δεν θα ξαναδοθεί σε άλλον παίκτη, για να μην ξεχαστεί ποτέ το πέρασμά του από τους κόκκινους.Η φανέλα με το 21Ο Ζότα ήταν όμως βασικό στέλεχος και της Εθνικής Πορτογαλίας. Εκεί φορούσε το Νούμερο 21. Υπήρξε και σε αυτή την περίπτωση η σκέψη για απόσυρση της φανέλας. Τελικά αποφασίστηκε για συναισθηματικούς λόγους να δοθεί στον «κολλητό» του Ρούμπεν Νέβες, ιδέα με την οποία συμφώνησε και η οικογένεια του Ζότα.Οι δυο τους μοιράζονταν πάντα το δίκλινο δωμάτιο σε ταξίδια της Εθνικής ή σε μεγάλες διοργανώσεις όπως το φετινό Μουντιάλ, ήδη από τις κοινές τους παρουσίες στις ομάδες κάτω των 17 ετών. Μαζί «μετανάστευσαν» το 2017 από το Πόρτο στη Γουλβς, όπου και η καριέρα του Ζότα απογειώθηκε. Μαζί σχεδίαζαν και το μέλλον τους μετά την απόσυρσή τους από την ενεργό δράση. Το ενδιαφέρον είναι ότι όταν πρωτογνωρίστηκαν ο Νέβες είχε πει στην οικογένειά του ότι τον έβαλαν με κάποιον που «δεν μιλάει πολύ και δεν είναι και τόσο φιλικός». Γρήγορα όμως έγιναν αχώριστοι.Σαν να είναι εδώΟ Ζότα είναι «παρών» σε αυτό το Μουντιάλ. Τουλάχιστον για τους Πορτογάλους. Η κρυφή σκέψη πολλών είναι ότι η Πορτογαλία «οφείλει» να κερδίσει το Μουντιάλ για να του το αφιερώσει. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι ο Ζότα θα «βοηθήσει» από ψηλά για να επιτευχθεί ο στόχος. Σε μια χώρα καθολική και με μεγάλο ποσοστό θρησκευόμενων κάποιοι πιστεύουν ακόμα και σε μεταφυσικά φαινόμενα.Τον περασμένο Οκτώβριο, στο πρώτο κρίσιμο παιχνίδι επί πορτογαλικού εδάφους μετά τον χαμό του Ζότα, απέναντι στην Ιρλανδία, όπου παιζόταν η πρόκριση στο Μουντιάλ το σκορ παρέμενε στο 0-0. Λίγο πριν το τέλος, μετά από μια σέντρα απελπισίας ο Ρούμπεν Νέβες σηκώθηκε για κεφαλιά και κατάφερε να την στείλει στα δίχτυα. Ήταν γενικώς το πρώτο του γκολ με την Εθνική, παρά τα χρόνια παρουσίας στην ομάδα. Ύψωσε τα χέρια στον ουρανό και στις δηλώσεις του μετά το ματς έδειχνε βέβαιος: «Ο Ντιόγκο είναι ακόμα εδώ. Έχουμε ένα αστέρι που μας οδηγεί».Τα ανεξήγητα σημάδιαΈνα μήνα νωρίτερα στο πρώτο ματς χωρίς τον Ζότα στην Αρμενία ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε στο 21ο λεπτό, κάτι που επίσης ερμηνεύθηκε ως «σημάδι». Και ο προπονητής της ομάδας Ρομπέρτο Μαρτίνεζ δήλωνε ότι πιστεύει σε «ενέργεια και στιγμές που δεν μπορούν πάντα να εξηγηθούν». Το ερώτημα είναι βεβαίως κατά πόσον όλα αυτά τα «φαινόμενα» και οι ανεξήγητες δυνάμεις, που απασχολούν την κοινή γνώμη της χώρας μπορούν τελικά να μετατραπούν σε βαρίδι για τους παίκτες της Πορτογαλίας. Στο πρώτο παιχνίδι η ομάδα εμφανίστηκε «χλιαρή» και αποπροσανατολισμένη απέναντι στη ΛΔ του Κονγκό, σε ένα ματς που όλοι περίμεναν ότι θα το κέρδιζε. Η συζήτηση για τον ρόλο του 41 ετών πια Ρονάλντο επισκίασε τη διάψευση των προσδοκιών από τον ουρανό.Την Τρίτη απέναντι στο Ουζμπεκιστάν η «Σελεσάο» έχει πάλι μια αποστολή απέναντι σε έναν θεωρητικά υποδεέστερο αντίπαλο. Αλλά μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες Μουντιάλ έχει αποδειχτεί ότι «εύκολοι αντίπαλοι» δεν υπάρχουν. Οι παίκτες της θα πρέπει να κάνουν περισσότερα αν θέλουν να κερδίσουν, σε μια πορτογαλική εκδοχή του ρητού «συν Αθηνά και χείρα κίνει».

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