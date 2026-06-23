Παναθηναϊκός: Επιστροφή στο μέλλον

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό δεν είναι απλώς η μεγαλύτερη μετακίνηση προπονητή των τελευταίων ετών στην Ευρώπη.Είναι η επανασύνδεση δύο ονομάτων που κάποτε έπαψαν να πορεύονται μαζί,αλλά ποτέ δεν σταμάτησαν να ανήκουν το ένα στο άλλο.

Δεκατέσσερα χρόνια μετά το τέλος μιας εποχής που σημάδεψε το ευρωπαϊκό μπάσκετ,ο άνθρωπος που οδήγησε το «τριφύλλι» στην κορυφή της ηπείρου πέντε φορές, επιστρέφει εκεί όπου έχτισε τον μεγαλύτερο θρύλο της καριέρας του.Και αν κάποτε ο Παναθηναϊκός τελείωσε με τον Ομπράντοβιτς,σήμερα μοιάζει να ξεκινά ξανά με αυτόν πιο δυναμικά από ποτέ.

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