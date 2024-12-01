Σκεπτόμενος ο Βιτόρια για την ενδεκάδα σε συνάρτηση και με τα ματς Κυπέλλου

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από ένα θετικό σερί νικών με τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο του και με την πρώτη νίκη στο Conference League, όπου ο Πορτογάλος τεχνικός άνοιξε το ροτέσιον στην αναμέτρηση κόντρα στην Ελσίνκι.
Για τους «πράσινους» ακολουθούν δύο δύσκολες αναμετρήσεις με τον Ατρόμητο για πρωτάθλημα και Κύπελλο αντίστοιχα, εκεί όπου αναμένεται ο Βιτόρια να χρησιμοποιήσει περισσότερους παίκτες και να ανοίξει ακόμα περισσότερο το ροτέσιον.
