Σκεπτόμενος ο Βιτόρια για την ενδεκάδα σε συνάρτηση και με τα ματς Κυπέλλου

Οι σκέψεις του Ρουί Βιτόρια για την ενδεκάδα κόντρα στον Ατρόμητο και η διαχείριση που έχει να κάνει για τα συνεχόμενα παιχνίδια

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από ένα θετικό σερί νικών με τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο του και με την πρώτη νίκη στο Conference League, όπου ο Πορτογάλος τεχνικός άνοιξε το ροτέσιον στην αναμέτρηση κόντρα στην Ελσίνκι.

Για τους «πράσινους» ακολουθούν δύο δύσκολες αναμετρήσεις με τον Ατρόμητο για πρωτάθλημα και Κύπελλο αντίστοιχα, εκεί όπου αναμένεται ο Βιτόρια να χρησιμοποιήσει περισσότερους παίκτες και να ανοίξει ακόμα περισσότερο το ροτέσιον. 

Πηγή: skai.gr

Παναθηναϊκός
