ΑΕΚ: Έκανε φύλλο και φτερό τον Άρη και έπιασε κορυφή

Τα χαμόγελα επέστρεψαν με εμφατικό τρόπο στην ΑΕΚ, που επικράτησε με το επιβλητικό 4-0 του Άρη στην OPAP Arena και έπιασε στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League τον Ολυμπιακό - ο οποίος υπερτερεί στην ισοβαθμία.



Κατά πολύ ανώτερη του αντιπάλου της η Ένωση, δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα από τους Θεσσαλονικείς, που κατέγραψαν τρίτη συνεχόμενη ήττα.



Μουκουντί, Μαρσιάλ, Γκαρσία και Πιερό οι σκόρερ για τους νικητές, μήνυμα στήριξης στον Ματίας Αλμέιδα οι πανηγυρισμοί αλλά και η αποθέωση από τους οπαδούς.



Για την Τρίτη (03/12) ανανεώνουν το ραντεβού τους οι δύο ομάδες, που θα κοντραριστούν στο «Κλ. Βικελίδης» για τους «16» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 4-2-3-1 επέλεξε ο Ματίας Αλμέιδα, με τον Στρακόσια να είναι στο τέρμα και τους Ρότα, Μουκουντί, Βίντα και Πήλιο στην άμυνα. Σιμάνσκι και Πινέδα βρέθηκαν στα χαφ, με τον Λιούμπιτσιτς μπροστά τους και τους Φερνάντες-Μαρσιάλ στα άκρα της επίθεσης - της οποίας ηγήθηκε ο Γκαρσία.



Με 4-2-3-1 πορεύτηκε και ο Άκης Μάντζιος, με τον Κουέστα στο τέρμα και τους Μάγιο, Μπράμπετς, Βέλεθ και Φρίντεκ στην άμυνα. Στον άξονα έπαιξαν οι Σιφουέντες-Μόντσου και μπροστά τους ο Γκαρθία, με Σαβέριο-Ντιαντί εξτρέμ και Μορόν μπροστά.

Το ματς

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά και απείλησαν με άστοχο μακρινό σουτ του Σαβέριο στο 3’, ωστόσο οι «κιτρινόμαυροι» εξισορρόπησαν γρήγορα την κατάσταση και πήραν τα ηνία του αγώνα.



Στο 17’ μάλιστα κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, με τον Μουκουντί να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά μετά από σέντρα του Σιμάνσκι.



Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, ο Πινέδα σούταρε άσχημα μέσα από την περιοχή μετά από ωραία προσπάθεια του Λιβάι, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα η εκτέλεση φάουλ του Φερνάντες από πλάγια θέση πέρασε λίγο άουτ.



Στο 41’, ο Μόντσου μάρκαρε τον Πινέδα εντός περιοχής, με τον διαιτητή να τσεκάρει τη φάση με on field review και να αποφασίζει να δώσει πέναλτι - με τον Μαρσιάλ να σκοράρει από τη λευκή βούλα για το 2-0 στο 45’.



Το ματς κινήθηκε στο ίδιο μοτίβο και στο δεύτερο μέρος, με τον Κουέστα να μπλοκάρει την κεφαλιά του Μουκουντί (47’) αλλά να μην έχει απάντηση στην κοντινή προσπάθεια του Γκαρσία, που στο 58’ σκόραρε από κοντά μετά από άψογη συνεργασία των Μαρσιάλ και Λιούμπιτσιτς από τα αριστερά.



Ο Άρης δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση, με τη μοναδική του καλή στιγμη να καταγράφεται στο 78’, όταν μετά από κόντρα στον Νταρίντα, ο Στρακόσια λίγο έλειψε να χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του - σταματώντας τη τελικά πάνω στη γραμμή.



Στο 82’, το γκολ του Σίστο ακυρώθηκε για οφσάιντ, με τον Γκατσίνοβιτς να έχει δύο χαμένα τετ α τετ στην πορεία (84’, 86’), προτού ο Πιερό βάλει το κερασάκι στην τούρτα με δυνατό σουτ στο 89’.

MVP: Μπόλικοι οι διακριθέντες για την εντυπωσιακή ΑΕΚ, ωστόσο μεταξύ των Μαρσιάλ, Πινέδα και Σιμάνσκι, θα επιλέξουμε τον Πολωνό, ο οποίος επέστρεψε στον αρχικό σχήμα και έκανε τρομερό ματς, σερβίροντας με υπέροχη μπαλιά το γκολ που άνοιξε τον δρόμο για τον θρίαμβο της ομάδας του.

Η... σφυρίχτρα: Ο Βερίσιμο χρειάστηκε την παρέμβαση του VAR για να δει το πέναλτι στον Πινέδα, ωστόσο από εκεί και πέρασε δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, με το γκολ του Σίστο να ακυρώνεται άμεσα και σωστά.



Οι ενδεκάδες των ομάδων



ΑΕΚ (Μ. Αλμέιδα): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Βίντα, Πήλιος, Σιμάνσκι, Πινέδα (81’ Γκατσίνοβιτς), Λιούμπιτσιτς (81’ Περέιρα), Φερνάντες (66’ Κοϊτά), Μαρσιάλ (75’ Γιόνσον), Γκαρσία (66’ Πιερό)



Στον πάγκο: Μπρινιόλι, Μήτογλου, Οντουμπάτζο, Μάνταλος



Άρης (Ά. Μάντζιος): Κουέστα, Μάγιο, Μπράμπετς, Βέλεθ (46’ Φαμπιάνο), Φρίντεκ (46’ Μοντόγια), Σιφουέντες (79’ Σίστο), Μόντσου, Γκαρθία (54’ Νταρίντα), Σαβέριο (54’ Σουλεϊμάνοφ), Ντιαντί, Μορόν



Στον πάγκο: Σίντκλεφ, Ρόουζ, Φετφατζίδης, Σαμόρα



Διαιτητής: Βερίσιμο (Πορτογαλία)

Βοηθοί: Μαρτίνς, Ριμπέιρο (Πορτογαλία)

4ος: Τσαγκαράκης

VAR: Αμπίσο (Ιταλία), Βεργέτης

