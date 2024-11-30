Προμηθέας Πάτρας: Έμεινε αήττητος στην έδρα του και βύθισε τον Κολοσσό

Δεν χάνει στην Πάτρα ο Προμηθέας! Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου νίκησε τον Κολοσσό Ρόδου στο «Δ. Τόφαλος», πήρε το τέταρτο ροζ φύλλο του σε ισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια και ανέβηκε στο 5-3 στη βαθμολογία της Stoiximan GBL. Συνέχισαν την απογοητευτική πορεία τους οι Ροδίτες που είναι ουραγοί με ρεκόρ 1-7.



Η ομάδα του Γιώργου Σιγάλα ήταν πολύ ανταγωνιστική στο πρώτο μέρος και κατάφερε να το ολοκληρώσει με προβάδισμα (37-39), έχοντας σε ακόμη ένα εξαιρετικό βράδυ τον Άντριου Γκάουντλοκ. Παρόλα αυτά, το δεύτερο μέρος ανήκε καθολικά στους γηπεδούχους, που ανέκτησαν τα ηνία στο τρίτο δεκάλεπτο (57-53) και έφτασαν τελικά άνετα στη νίκη στο φινάλε.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο εξαιρετικός, που σκόραρε 19 πόντους, μάζεψε 7 ριμπάουντ και έδωσε 4 ασίστ. 16 πόντους έβαλε ο, που μοίρασε και 5 ασίστ, ενώ 14 πόντους και 6 ριμπάουντ είχε ο. Από τους ηττημένους, 23 πόντους είχε οκαι 10 οΣτην επόμενη αγωνιστική, ο Προμηθέας θα φιλοξενηθεί από τονστο «Παλατάκι» (10/12, 20:15). Ο Κολοσσός, από την άλλη, θα υποδεχθεί στο κλειστό της Καλλιθέας τον(08/12, 17:15).23-18, 37-39, 57-53, 78-65

