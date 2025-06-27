Λογαριασμός
Φαβορί ο Σέρχιο Σκαριόλο για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης

Πιο πιθανή από ποτέ φαντάζει, σύμφωνα με Ισπανή δημοσιογράφο, η επιστροφή του Σέρχιο Σκαριόλο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης

Σέρχιο Σκαριόλο

Έτοιμη να γυρίσει σελίδα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης!

Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση ενός ακόμη πρωταθλήματος, ο Τσους Ματέο φαίνεται ότι δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της «Βασίλισσας» και ήδη, όπως όλα δείχνουν, ο αντικαταστάτης έχει βρεθεί!

Σύμφωνα λοιπόν με τη δημοσιογράφο της Relevo, Νοέλια Γκόμεθ Μίρα, ο Σέρχιο Σκαριόλο φαντάζει ως φαβορί για να αντικαταστήσει τον Τσους Ματέο και να επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία των «μερένχες» έπειτα από 21 χρόνια!

Την ίδια στιγμή η Marca, αλλάζει τα δεδομένα, αφού υποστηρίζει ότι η επανένωση του Σκαριόλο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, κάθε άλλο, παρά πιθανή είναι, καθώς η ισπανική εφημερίδα τονίζει ότι αν ο Ματέο δεν μείνει, τότε οι εναλλακτική είναι ο Πάμπλο Λάσο που αποχώρησε με «σκληρό» τρόπο από τον πάγκο της το 2022.

