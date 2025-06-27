Έτοιμη να γυρίσει σελίδα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης!

Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση ενός ακόμη πρωταθλήματος, ο Τσους Ματέο φαίνεται ότι δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της «Βασίλισσας» και ήδη, όπως όλα δείχνουν, ο αντικαταστάτης έχει βρεθεί!

Σύμφωνα λοιπόν με τη δημοσιογράφο της Relevo, Νοέλια Γκόμεθ Μίρα, ο Σέρχιο Σκαριόλο φαντάζει ως φαβορί για να αντικαταστήσει τον Τσους Ματέο και να επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία των «μερένχες» έπειτα από 21 χρόνια!

Την ίδια στιγμή η Marca, αλλάζει τα δεδομένα, αφού υποστηρίζει ότι η επανένωση του Σκαριόλο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, κάθε άλλο, παρά πιθανή είναι, καθώς η ισπανική εφημερίδα τονίζει ότι αν ο Ματέο δεν μείνει, τότε οι εναλλακτική είναι ο Πάμπλο Λάσο που αποχώρησε με «σκληρό» τρόπο από τον πάγκο της το 2022.

🔒 Como avanzamos en @relevo en mayo, Sergio Scariolo era el favorito y finalmente será el nuevo entrenador del Real Madrid.



La salida de Chus Mateo está decidida, al igual que la de Juan Carlos Sánchez. El Chacho asumirá esa función, como hemos adelantado en @colgadosdelaro. https://t.co/HQt2femQHF — Noelia Gómez Mira (@noeliagomezm) June 26, 2025

