Έτοιμη να γυρίσει σελίδα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης!
Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση ενός ακόμη πρωταθλήματος, ο Τσους Ματέο φαίνεται ότι δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της «Βασίλισσας» και ήδη, όπως όλα δείχνουν, ο αντικαταστάτης έχει βρεθεί!
Σύμφωνα λοιπόν με τη δημοσιογράφο της Relevo, Νοέλια Γκόμεθ Μίρα, ο Σέρχιο Σκαριόλο φαντάζει ως φαβορί για να αντικαταστήσει τον Τσους Ματέο και να επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία των «μερένχες» έπειτα από 21 χρόνια!
Την ίδια στιγμή η Marca, αλλάζει τα δεδομένα, αφού υποστηρίζει ότι η επανένωση του Σκαριόλο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, κάθε άλλο, παρά πιθανή είναι, καθώς η ισπανική εφημερίδα τονίζει ότι αν ο Ματέο δεν μείνει, τότε οι εναλλακτική είναι ο Πάμπλο Λάσο που αποχώρησε με «σκληρό» τρόπο από τον πάγκο της το 2022.
🔒 Como avanzamos en @relevo en mayo, Sergio Scariolo era el favorito y finalmente será el nuevo entrenador del Real Madrid.— Noelia Gómez Mira (@noeliagomezm) June 26, 2025
La salida de Chus Mateo está decidida, al igual que la de Juan Carlos Sánchez. El Chacho asumirá esa función, como hemos adelantado en @colgadosdelaro. https://t.co/HQt2femQHF
