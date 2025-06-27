Παναθηναϊκός: Η νέα στρατηγική του στα φιλικά και οι αντίπαλοί του

Ο Παναθηναϊκός ανεβάζει σιγά-σιγά στροφές σε ό,τι αφορά στην αγωνιστική προετοιμασία της ομάδας αλλά και στο μεταγραφικό επίπεδο. Στόχος του Ρουί Βιτόρια αποτελεί η απόλυτη ετοιμότητα του συνόλου ενόψει των διπλών αναμετρήσεων με τη Ρέιντζερς στα τέλη Ιουλίου.

Τα προηγούμενα χρόνια οι «πράσινοι» ακολουθούσαν άλλη τακτική στην προετοιμασία τους. Ξεκινούσαν με χαλαρούς ρυθμούς στα φιλικά και έδιναν μόνο ένα δυνατό ματς στην Αθήνα στο πλαίσιο της πρόβας τζενεράλε. Φέτος, ο Βιτόρια έχει ανεβάσει εξ αρχής ψηλά τον πήχη αρχής γενομένης από την Αυστρία. Οι αντίπαλοι που καλείται να αντιμετωπίσει είναι υψηλού επιπέδου.

Πηγή: skai.gr

