Ημέρα «Πέδρο Τσιριβέγια» για τον Παναθηναϊκό!

Μετά από σχεδόν δυο ημέρες του τελικού σταδίου των διαπραγματεύσεων με τη Ναντ, οι «πράσινοι» απέσπασαν το βράδυ της Πέμπτης (26/6) τη θετική απάντηση του Ισπανού χαφ, ο οποίος θα καταφθάσει σήμερα, λίγο μετά τη 13:00 το μεσημέρι στη χώρα μας προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της συμφωνίας!

Ο πρώην αρχηγός της Ναντ, αμέσως μετά την άφιξή του στο «Ελ. Βενιζέλος» θα μεταβεί με ανθρώπους της ομάδας στο Κορωπί, προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και να ανακοινωθεί.

Με τον τρόπο αυτόν οι «πράσινοι» κλείνουν μια ακόμη σημαντική εκκρεμότητα πριν την αναχώρησή τους για την Αυστρία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, έχοντας ολοκληρώσει τρεις κινήσεις που αποτελούσαν προτεραιότητα στα μεταγραφικά.

Θυμίζουμε ότι ο Πέδρο Τσιριβέγια, ήταν ο εκλεκτός του Ρουί Βιτόρια για τη θέση «6», με το συνολικό κόστος της μεταγραφής αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο πρώην αρχηγός των «καναρινιών» αναμένεται να εισπράττει περίπου 1,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως ως απολαβές από το νέο του συμβόλαιο.

