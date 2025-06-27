Σε ηλικία μόλις 24 ετών, ο Ρίτσαρντ Σιάο είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται στο επίκεντρο της επερχόμενης αλλαγής ιδιοκτησίας στην ΚΑΕ Άρης. Ο ασιατικής καταγωγής επιχειρηματίας δραστηριοποιείται έντονα στον χώρο του αθλητισμού και της τεχνολογίας, αποτελώντας ήδη μια ανερχόμενη μορφή στο διεθνές επενδυτικό περιβάλλον.

Ο Σιάο είναι ιδρυτής και επικεφαλής του RHC Group, ενός fund που έχει ως βασικό πεδίο ενασχόλησης τις επενδύσεις στον αθλητισμό και την ψυχαγωγία, με έδρα τη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει τη J17 Capital Inc., μια ιδιωτική εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων που ιδρύθηκε εν μέσω πανδημίας το 2020 και επενδύει σε startup εταιρείες τεχνολογίας και ψηφιακού περιεχομένου. Στο επενδυτικό του portfolio περιλαμβάνεται και η Overtime, μία από τις πιο δημοφιλείς αθλητικές πλατφόρμες στις ΗΠΑ.

Αν και μόνιμος κάτοικος Τορόντο, ο Σιάο έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με το Μιλγουόκι και τους Μπακς, όντας σταθερά παρών στα εντός και εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας. Η σχέση του με τον οργανισμό είναι περισσότερο προσωπική παρά επαγγελματική, καθώς συνδέεται με την οικογένεια του πρώην ιδιοκτήτη Μαρκ Λάσρι και τους γιους του Τζέιμι Ντίναν, νυν συνιδιοκτήτη της ομάδας.

Στα χρόνια που ακολούθησαν την πανδημία, ο Σιάο έγινε μια γνώριμη φιγούρα στους κύκλους των Μπακς, φτάνοντας στο σημείο να βρίσκεται στα αποδυτήρια της ομάδας στους πανηγυρισμούς του τίτλου το 2021. Έτσι, ανέπτυξε μια στενή φιλία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η οποία ενδέχεται να έπαιξε ρόλο στην απόφασή του να κοιτάξει προς την Ελλάδα και τον Άρη.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στη Milwaukee Journal Sentinel, ο Σιάο είχε μιλήσει ανοιχτά για το όνειρό του να εμπλακεί στο μέλλον με μια ομάδα του NBA: «Αυτήν τη στιγμή, λόγω της ηλικίας μου και όλων αυτών των πραγμάτων, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Πρώτα από όλα, δεν έχω τόση εμπειρία. Θέλω να μάθω. Θέλω να μάθω τα πάντα και ίσως στο εγγύς μέλλον, σε πέντε χρόνια, 10 χρόνια, ποιος ξέρει. Ίσως σε 20 χρόνια. Φυσικά και θέλω να επενδύσω σε μια ομάδα του NBA, επειδή δεν πρόκειται για επένδυση, αλλά για το ότι αγαπώ το άθλημα, αγαπώ το μπάσκετ», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.

Η απόφασή του να εισέλθει στον χώρο του επαγγελματικού μπάσκετ μέσω της επένδυσής του στον Άρη μόνο άσχετη δεν είναι με αυτόν τον στόχο. Αντιθέτως, εντάσσεται σε μια διαδικασία απόκτησης εμπειριών και εξοικείωσης με τη λειτουργία ενός μπασκετικού οργανισμού, πριν κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα. Η επιλογή του Άρη, ενός… κοιμώμενου γίγαντα, θα λειτουργήσει ευεργετικά για εκείνον, πριν ενδεχομένως επιχειρήσει την είσοδό του στην κορυφαία και απαιτητικότερη αγορά του αθλήματος.

