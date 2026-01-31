Ο Σισοκό και οι γνωστοί του στον Παναθηναϊκό

Ο Ράφα Μπενίτεθ γνωρίζει πολύ καλά τον 36χρονο ποδοσφαιριστή, αφού οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στην Premier League με τη φανέλα της Νιούκαστλ, από τον Μάρτιο του 2016 μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν 2015-16.

Πέρα όμως από αυτή τη συνεργασία, ο δυναμικός μέσος έχει κοινό παρελθόν και με δύο νυν παίκτες του Παναθηναϊκού. Συγκεκριμένα, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν μαζί με τους Πέδρο Τσιριβέγια και Αλμπάν Λαφόν στη Ναντ, με τους τρεις τους να συνυπάρχουν στον γαλλικό σύλλογο από το καλοκαίρι του 2022 έως το καλοκαίρι του 2024.

