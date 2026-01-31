Στο χειρότερο ίσως φετινό παιχνίδι της Euroleague, ο Παναθηναϊκός AKTOR ξεπέρασε στη Γαλλία το εμπόδιο της Βιλερμπάν και πήρε λίγο τα πάνω του ενόψει της συνέχειας. Ήταν τόσο κακή και άτεχνη η Βιλερμπάν από το πρώτο δευτερόλεπτο, που παρέρυσε σε ένα άναρχο παιχνίδι και την ελληνική ομάδα, αντί να εκμεταλλευτεί την τεράστια διαφορά δυναμικότητας. Υπήρχαν στιγμές που οι παίκτες του Πιερίκ Πουπέ απλά πετούσαν την μπάλα στο ταμπλό ή στο πουθενά, σε ένα ρεσιτάλ ατάλαντων επιθετικών ενεργειών, αλλά οι αθλητές του Αταμάν τους άφηναν κοντά στο σκορ, καθώς στην επίθεση δεν επεδείκνυαν την απαραίτητη ψυχραιμία. Η υποτυπωδώς καλή άμυνα του Παναθηναϊκού, ωστόσο, ήταν αρκετή για να του δώσει μία διαφορά 3,5 λεπτά πριν από το τέλος (56-71). Σε εκείνο το σημείο ο Παναθηναϊκός χαλάρωσε αδικαιολόγητα, έδωσε δικαιώματα, αλλά τελικά νίκησε με 78-79. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, οι «πράσινοι» έφτασαν στις 15 νίκες και φλερτάρουν εκ νέου με την εξάδα.

Πριν από τον αγώνα της Λυών, έγινε ενός λεπτού χειροκρότημα στη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

