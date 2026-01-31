Ετοιμάζονται για δυναμικό μπάσιμο για trade με στόχο τον Γιάννη οι Γουόριορς

Έτοιμοι να μπουν στη μάχη - και μάλιστα δυναμικά- εμφανίζονται οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς για να αποκτήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Γουόριορς αυτή τη στιγμή παρακολουθούν τα όσα συμβαίνουν με τις πολλές ομάδες να θέλουν να αποκτήσουν τον Έλληνα άσο ωστόσο ετοιμάζονται να κάνουν την τελική του προσπάθεια.

Όπως αναφέρεται με την πρόταση για trade που ετοιμάζονται να καταθέσουν στους Μπακς είναι αρκετά πιθανό να περάσουν άμεσα στην πρώτη θέση της… κούρσας που γίνεται για τον Γιάννη προσπερνώντας τους Νικς, Τιμπεργουλβς, και Χιτ.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του NBA από το ΝΒC, Κερτ Χέλιν έχουν τη δυνατότητα και την πρόθεση να προσφέρουν στους Μπακς πέρα από τους παίκτες και τέσσερις επιλογές, πρώτου γύρου, από τα ντραφτς των επόμενων ετών. Μια επιλογή που φαίνεται να είναι αρκετά δελεαστική για πολλές ομάδες και φυσικά και για τους Μπακς οι οποίοι προσβλέπουν σε μια νέα επιλογή ενός μεγάλου ταλέντου που θα μπορούσε να ανεβάσει μελλοντικά την ομάδα.

Την ίδια πληροφορία μάλιστα μοιράζεται και ο Άντονι Σλέιτερ του ESPN ο οποίος μάλιστα προσθέτει πως ειδικά οι τελευταίες επιλογές από τα ντραφτς που θα γίνουν όταν ο Κάρι έχει σταματήσει την καριέρα του να είναι και αρκετά καλύτερες από τις πρώτες.

Φυσικά στο μυαλό των ανθρώπων της ομάδας του Γκόλντεν Στέιτ ονειρεύονται μια ομάδα με τον Στεφ Κάρι και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ειδικά με τον Έλληνα άσο, στα καλύτερα και πιο μεστά του μπασκετικά χρόνια.

Θυμίζουμε ότι η τελευταία ημέρα των trades στην Αμερική είναι η 5η Φεβρουαρίου, με τους Γουόριορς να θέλουν να κλείσουν τώρα τη συμφωνία και εάν δεν τα καταφέρουν να έχουν έστω την επιλογή να προτείνουν στην προσφορά αυτή στους Μπακς για το καλοκαίρι.

