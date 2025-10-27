Λογαριασμός
Σέρβος ταξιτζής στο Σικάγο μπέρδεψε τον Τσιτσιπά με τον Γκριεζμάν!

Με τον Α. Γκριεζμάν μπέρδεψε τον Στέφανο Τσιτσιπά ένας Σέρβος ταξιτζής στο Σικάγο, ο οποίος όταν ο Έλληνας τενίστας του απάντησε αρνητικά του έκλεισε το μάτι  

Στέφανος Τσιτσιπάς

Ένα απρόσμενο περιστατικό έζησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατά την παραμονή του στο Σικάγο. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, που δεν θα λάβει μέρος στο Masters του Παρισιού, μοιράστηκε μέσω ανάρτησής του στο Χ ένα ευτράπελο συμβάν με πρωταγωνιστή έναν Σέρβο οδηγό ταξί με ποδήλατο.

Σύμφωνα με όσα έγραψε ο Τσιτσιπάς, όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός τον πλησίασε, τον παρατήρησε για λίγο και έδειξε να είναι απολύτως σίγουρος για την ταυτότητά του.

«Με παρέλαβε ένας Σέρβος οδηγός ταξί με ποδήλατο στο Σικάγο», ανέφερε αρχικά ο Στέφανος συνεχίζοντας, «Με κοίταξε κατάματα και είπε: Αντουάν Γκριεζμάν»;

Ο Έλληνας τενίστας απάντησε αρνητικά, με τον ταξιτζή να του κλείνει το μάτι και να του λέει χαμογελώντας «Καλή προσπάθεια».

«Υποθέτω ότι παίζω τώρα για την Ατλέτικο Μαδρίτης», έγραψε στο X ο Τσιτσιπάς, αφού είπε την ιστορία.

