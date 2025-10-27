Παναθηναϊκός: Θα υποβληθεί σε μαγνητική ο Καλάμπρια

Με το δεξί ξεκίνησε η καριέρα του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να επικρατούν με 2-0 του Asteras AKTOR για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Η αναμέτρηση αυτή όμως άφησε ένα πρόβλημα στην ομάδα, με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να βγαίνει αναγκαστική αλλαγή στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ιταλός όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ θα υποβληθεί σε μαγνητική, ενώ ο Σίριλ Ντέσερς ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, με την ομάδα να μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στα γήπεδα.

Επιπλέον συνέχισαν το δικό τους πρόγραμμα οι Πελίστρι και Μπόκος, με τον Μπάκασέτα να κάνει θεραπεία.

