Με 2-0 ο Asteras AKTOR ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Αρκάδες εξέδωσαν ανακοίνωση για τον διαιτητή της συγκεκριμένης αναμέτρησης Αθανάσιο Τζήλο, ζητώντας να μην οριστεί ξανά σε παιχνίδι τους. Έντονα παράπονα εκφράζει η αρκαδική ΠΑΕ και για τον Ιωάννη Παπαδόπουλο που ήταν στο VAR.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR διαμαρτύρεται έντονα για τον τρόπο αντιμετώπισής της τόσο από το Διαιτητή του αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ASTERAS AKTOR Αθανάσιο Τζήλο όσο και από τον Διαιτητή VAR Παπαδόπουλο Ιωάννη. Συνεχείς διακοπές του αγώνα, για τον έλεγχο φάσεων με εύκολες αποφάσεις εις βάρος μας.

Αντίθετα, όταν ο αντίπαλος έπρεπε να αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο ο Ποδοσφαιριστής CHIRIVELLA δεν αντίκρισε την πεντακάθαρη δεύτερη κίτρινη κάρτα, άγνωστο για ποιό λόγο.

Μετά από αυτή μας την αντιμετώπιση δεν επιθυμούμε ο Διαιτητής Τζήλος Αθανάσιος να ορισθεί ξανά σε αγώνα της ομάδας μας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προστατέψουμε τα συμφέροντα της ομάδας μας όπως εμείς θα κρίνουμε.

