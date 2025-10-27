Σε σοκαριστικές δηλώσεις που καθιστούν μεγάλη την αμφισβήτηση πλέον των διαιτητών στο τουρκικό ποδόσφαιρο έκανε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας της χώρας. Ο Ιμπραήμ Χασιομάνογλου παρέθεσε συνέντευξη Τύπου στην οποία παρών ήταν αρμόδιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της χώρας, που έκανε την έρευνα, και ενημέρωσε για τα ευρήματα αυτής.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν ότι από τους 571 διαιτητές της χώρας οι 371 έχουν λογαριασμούς σε ιστοσελίδες για στοίχημα, ενώ επεσήμανε ότι οι 152 από αυτούς τους διαιτητές είναι και αρκετά ενεργοί, τοποθετώντας πολλά και μεγάλα στοιχήματα.

Δέκα από τους διαιτητές έχουν στοιχηματίσει περισσότερα από 10.000 στοιχήματα, με έναν να φτάνει στα 18.227 τοποθετημένα στοιχήματα.

Οι 42 πόνταραν ο κάθε ένας σε περισσότερους από 1000 αγώνες ποδοσφαίρου, ενώ οι 22 από τους 371 διαιτητές είναι από το ανώτατο επίπεδο διαιτησίας της χώρας.

