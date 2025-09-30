Σερβία: Τέλος ο Πέσιτς από την Εθνική

Παρελθόν από τον πάγκο της Σερβίας κι επίσημα μετά από μια τετραετία αποτελεί ο Σβέτισλαβ Πέσιτς. Ο 76χρονος προπονητής αποχωρεί με την ολοκλήρωση του συμβολαίου του, καθώς μετά την αποτυχία στο Ευρωμπάσκετ η ομοσπονδία αποφάσισε να γυρίσει σελίδα και ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς φέρεται να είναι προ των πυλών.



Υπό τον Πέσιτς οι «πλάβι» κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 και το χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Ως προπονητής της Γιουγκοσλαβίας είχε κατακτήσει το χρυσό στο Ευρωμπάσκετ το 2001 και στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2002.

Η ανακοίνωση της σερβικής ομοσπονδίας αναφέρει:



«Σήμερα κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο για το σερβικό μπάσκετ. Το συμβόλαιο του προπονητή μας, κ. Σβέτισλαβ Πέσιτς, με την Ομοσπονδία Μπάσκετ της Σερβίας έληξε σήμερα, τερματίζοντας την θητεία του στον πάγκο της εθνικής ομάδας και βάζοντας τέλος σε μια εξαιρετικά σημαντική περίοδο στην ιστορία της εθνικής ομάδας.



Η Ομοσπονδία Μπάσκετ της Σερβίας εκφράζει την απέραντη ευγνωμοσύνη της στον θρύλο της προπονητικής για όλα όσα έκανε την προηγούμενη περίοδο για την ανάπτυξη και την ευημερία του σερβικού μπάσκετ και για τη μετάδοση του πλούτου των γνώσεών του στους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο, κάνοντας όλους γύρω του όλο και καλύτερους αθλητές και ανθρώπους.



Όταν ανέλαβε την ομάδα στη δεύτερη θητεία του, η Σερβία έψαχνε έναν τρόπο να αποκαταστήσει αυτό που πάντα κοσμούσε το μπάσκετ μας - τη λατρεία της εθνικής ομάδας, την πίστη στην ομάδα και τη δύναμη της ενότητας. Ο ‘Κάρι’ έφερε ακριβώς αυτό. Η εμπειρία, οι γνώσεις και το ανεκτίμητο χάρισμά του ένωσαν τα καλύτερα στοιχεία που έχει το σερβικό μπάσκετ και αποκατέστησε την πίστη στους "αετούς", τόσο στους παίκτες όσο και στους οπαδούς.



Τα αποτελέσματα από μόνα τους είναι αρκετά για να μείνουν στην ιστορία: ένα χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ασημένιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Μανίλα, καθώς και μια επιστροφή στη μεγάλη ευρωπαϊκή σκηνή μέσω μιας εμφάνισης στο Ευρωμπάσκετ. Αλλά ίσως πιο σημαντικός από τα μετάλλια, είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτή η ομάδα έχει γίνει ξανά οικογένεια. Με τον ‘Κάρι’, η εθνική ομάδα έγινε για άλλη μια φορά σύμβολο της υπερηφάνειας και του σερβικού αθλητικού πνεύματος.



Ο Πέσιτς έχει γράψει τις χρυσές σελίδες του δικού μας και γιουγκοσλαβικού μπάσκετ στο παρελθόν - από το χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο στην Κωνσταντινούπολη το 2001 και το παγκόσμιο στέμμα στην Ινδιανάπολη το 2002. Χάρη σε αυτόν, το σερβικό μπάσκετ ανέπνευσε ξανά τα τελευταία τρία χρόνια και κάθε φίλαθλος ένιωσε ότι η εθνική ομάδα ανήκει σε όλους μας.



Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς θα παραμείνει ενεργός στο επαγγελματικό έργο της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας, επομένως στο μέλλον θα χρησιμοποιήσει τη μεγάλη εμπειρία και τις γνώσεις του για να βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του σερβικού μπάσκετ και θα είναι εκεί για να βοηθήσει και να παράσχει υποστήριξη στον νέο προπονητή και το προπονητικό επιτελείο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.