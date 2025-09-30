Παναθηναϊκός: Ατομικό ο Ντέσερς, κρίνεται αύριο για Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Μετ’ εμποδίων και με πρωινή προπόνηση στο «Γεώργιος Καλαφάτης» ξεκίνησε την Τρίτη (30/09) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης της προσεχούς Πέμπτης (02/10) κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς, στο πλαίσιο της League Phase του Europa League.

Και αυτό γιατί ο μεν Σίριλ Ντέσερς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ μέρος της προπόνησης των «πράσινων» έβγαλε ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, με τον Φακούντο Πελίστρι να συνεχίζει την θεραπεία του.

Η συμμετοχή ή όχι του Νιγηριανού σέντερ φορ στο ματς του Παναθηναϊκού με την ολλανδική ομάδα θα κριθεί από το αν θα καταφέρει να προπονηθεί αύριο (01/10), στην τελευταία προπόνηση που θα γίνει το απόγευμα στο Κορωπί...

Αντιθέτως, ο Χρήστος Κόντης δεν υπολογίζει δεδομένα ούτε στον Πολωνό γκολκίπερ αλλά ούτε και στον Ουρουγουανό εξτρέμ, λόγω των τραυματισμών τους!

Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα των ποδοσφαιριστών του «τριφυλλιού» περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις τακτικής και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

