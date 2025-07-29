ΣΕΓΑΣ: Aπάντηση Σακοράφα για τη συμμετοχή του Ισραήλ στους Βαλκανικούς Αγώνες

Με μία προσωπική δήλωσή της, η Σοφία Σακοράφα τοποθετήθηκε αναφορικά με αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, που την κατηγορούσαν για τη συμμετοχή του Ισραήλ στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στίβου, που έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο (26-27/7) στο Βόλο.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ υπενθυμίζει τους δεσμούς που έχει με την Παλαιστίνη και κατηγορεί για «προσωπικά απωθημένα» όσους στρέφονταν εναντίον της, επισημαίνοντας ότι το Ισραήλ έχει γίνει μέλος της Βαλκανικής Ομοσπονδίας από το 2015.

Η προσωπική δήλωση της Σοφίας Σακοράφα:

«Αρχίζω με μία εισαγωγή στην πραγματικότητα: για λόγους ανεξάρτητους από τη θέση, τη θέληση και την επιρροή του καθενός από εμάς, το Ισραήλ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου (European Athletics) από το 1990 και συμμετέχει έκτοτε, αυτοδικαίως, στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες. Είναι, επίσης, αντίστοιχα, μέλος της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Στίβου (Balkan Athletics) από το 2015 και συμμετέχει, ομοίως από τότε, στους Βαλκανικούς Αγώνες, που αυτή διοργανώνει και η ίδια προσκαλεί τους συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από τη χώρα φιλοξενίας ή την Ομοσπονδία διεξαγωγής των αγώνων.

Πηγή: skai.gr

