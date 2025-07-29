Τα photoclicks από την τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού (pics)

Λίγες ώρες έμειναν πριν από την μεγάλη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Ρέιντζερς στο ΟΑΚΑ. Μια αναμέτρηση με σπουδαία σημασία τόσο σε αγωνιστικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Ο κόσμος έχει ανταποκριθεί στο κάλεσμα της ομάδας και το Ολυμπιακό Στάδιο αναμένεται «καυτό». Στόχος, παίκτες, τεχνικό επιτελείο και κόσμος ενωμένοι να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Τσάμπιονς Λιγκ.

