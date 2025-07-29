Την προετοιμασία της για τη ρεβάνς (31/7, 21:00) με τη Χάποελ Μπερ Σεβά ολοκλήρωσε το βράδυ της Τρίτης η ΑΕΚ.

Το πρωί της Τετάρτης (11:10) θα αναχωρήσει η «κιτρινόμαυρη» αποστολή για την Ουγγαρία, όπου θα δώσει το κρίσιμο παιχνίδι με τους Ισραηλινούς και σήμερα ανακοινώθηκε η αποστολή της.

Σε αυτήν είναι μέσα ο Ραζβάν Μαρίν την περασμένη εβδομάδα από την Ένωση. Άλλωστε όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, βρίσκεται σε καλή κατάσταση ο 29χρονος χαφ και μοιάζει πιθανό να αγωνιστεί ως αλλαγή την Πέμπτη.

Η αποστολή: Η αποστολή: Στρακόσα, Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Πενράϊς, Κοσίδης, Ρέλβας, Γιόνσον, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Κοϊτά, Πιερό, Μαρσιάλ, Ζίνι

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.