Μετά και την παρθενική του σεζόν στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Κιλιάν Εμπαπέ προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη νέα χρονιά, στοχεύοντας στην κατάκτηση τίτλων και διακρίσεων με τους «μερένχες».

Ο Γάλλος σούπερ σταρ πήρε φέτος το καλοκαίρι την απόφαση να αφήσει το Νο.9 και πλέον να αγωνίζεται με το «10» στην πλάτη! Μια απόφαση που ανακοίνωσε επίσημα το βράδυ της Τρίτης (29/07) ο ισπανικός σύλλογος, παρουσιάζοντας στους φίλους της ομάδας τη νέα φανέλα του 26χρονου μέσου.

Σε κάθε ομάδα το Νο.10 έχει ένα... παραπάνω βάρος από οποιοδήποτε άλλο νούμερο, πόσο μάλλον στη Ρεάλ, αφού κατά το παρελθόν το έχουν φορέσει μεγάλες δόξες του συλλόγου, όπως οι Λούκα Μόντριτς, Λουίς Φίγκο, Πούσκας και πολλοί άλλοι.

