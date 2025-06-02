Το σύνθημα για τη συνέχεια των τελικών της GBL (όποτε αυτή δοθεί) έδωσε ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Μετά την ανακοίνωση της κυβερνητικής απόφασης για αναβολή του δεύτερου αγώνα με τον Ολυμπιακό, η πράσινη ΚΑΕ έκανε ανάρτηση στα social media.

Σε αυτή λοιπόν υπάρχουν στιγμιότυπα από το επεισοδιακό παιχνίδι του ΣΕΦ, που συνοδεύονται από το εξής μήνυμα:

«Ανεξαρτήτως δυσκολιών, οι δυνατότεροι πάντα θα αντέχουν».

