Παναθηναϊκός AKTOR: «Ανεξαρτήτως δυσκολιών, οι δυνατότεροι πάντα θα αντέχουν»

Μήνυμα συσπείρωσης έστειλε με ανάρτησή της η πράσινη ΚΑΕ

Παναθηναϊκός

Το σύνθημα για τη συνέχεια των τελικών της GBL (όποτε αυτή δοθεί) έδωσε ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Μετά την ανακοίνωση της κυβερνητικής απόφασης για αναβολή του δεύτερου αγώνα με τον Ολυμπιακό, η πράσινη ΚΑΕ έκανε ανάρτηση στα social media.

Σε αυτή λοιπόν υπάρχουν στιγμιότυπα από το επεισοδιακό παιχνίδι του ΣΕΦ, που συνοδεύονται από το εξής μήνυμα:

«Ανεξαρτήτως δυσκολιών, οι δυνατότεροι πάντα θα αντέχουν».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
