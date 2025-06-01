Νεκρός 17χρονος στη Γαλλία, μαχαιρώθηκε στους πανηγυρισμούς για το Champions League της Παρί

Μία τραγική είδηση είδε το φως της δημοσιότητας την επομένη του τελικού του Champions League. Αφού όπως έγινε γνωστό ένας 17χρονος μαχαιρώθηκε θανάσιμα στο στήθος στην περιοχή Ντας κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του τροπαίου από την Παρί Σεν Ζερμέν, όπως μετέδωσε το «BFMTV».



Από το ρεπορτάζ δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυσάρεστο περιστατικό, ενώ δεν έχει συλληφθεί ο δράστης. Ο έφηβος, ο οποίος ήταν οπαδός της Παρί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και υπέκυψε στα τραύματά του.



Συνολικά υπήρξε ένταση σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας μετά το τελευταίο σφύριγμα κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μόνο στο Παρίσι έγιναν 294 συλλήψεις.

🔴 ALERTE INFO

Dax: un jeune de 17 ans tué à coup de couteau en marge d'une fanzone pour le match du PSGhttps://t.co/of61WQAL45 June 1, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.