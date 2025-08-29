Σε ρυθμούς Ευρωμπάσκετ η Κύπρος

Ιστορικές στιγμές για την Κύπρο στο Ευρωμπάσκετ 2025 ως η μικρότερη διοργανώτρια χώρα. Πλήθος φιλάθλων στη Λεμεσό καθώς και κορυφαία ονόματα του ΝΒΑ.Ξεκίνησε χθες η δράση του Γ΄ ομίλου του Eurobasket 2025. Το χθεσινό τζάμπολ του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος καθίσταται ιστορικό για τη χώρα, αφού η Κύπρος γίνεται και επίσημα η μικρότερη διοργανώτρια χώρα στην 90χρονη ιστορία των Ευρωμπάσκετ. Από το μεσημέρι στο γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό συνέρρεαν χιλιάδες φίλαθλοι των εθνικών ομάδων της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, της Γεωργίας, της Κύπρου και της Ελλάδας για να στηρίξουν τις ομάδες τους, αλλά και να δουν από κοντά τους επτά αστέρες του NBA που θα αγωνίζονταν με τις εθνικές τους με προεξάρχοντα τον αστέρα της Εθνικής Ελλάδος, Γιάννη Αντετοκούνμπο.



Πάλεψε η Κύπρος, νίκη για Ελλάδα

Η αυλαία του Γ’ ομίλου άνοιξε με το παιχνίδι Γεωργία–Ισπανία. Νικήτρια η Εθνική Γεωργίας με πρωταγωνιστή τον NBAer Σάντρο Μαμουκελασβίλι αλλά και τους εκατοντάδες γεωργιανούς φιλάθλους που βρέθηκαν στις κερκίδες για να στηρίξουν την εθνική τους. Ακολούθησε η ιστορική πρώτη παρουσία της εθνικής Κύπρου σε τελική φάση Ευρωμπάσκετ. Παρά την ήττα από την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η ομάδα του Χριστόφορου Λειβαδιώτη, παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστική για τρία δεκάλεπτα, πλησιάζοντας τον στόχο που έθεσε προ ημερών σε συνέντευξή του στην DW Greek ο αρχηγός της ομάδας Σάιμον Μιχαήλ. Η αγωνιστική ολοκληρώθηκε με το ντέρμπι Ελλάδας–Ιταλίας, με την ελληνική ομάδα να επικρατεί σε ένα κατάμεστο γήπεδο από Έλληνες και Κύπριους φιλάθλους. Πολυτιμότερος παίχτης του αγώνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος γνώριζε την αποθέωση κάθε φορά που ακουμπούσε την μπάλα.Στην Κύπρο για μπάσκετ αρχηγοί κρατώνΣτο γήπεδο για να παρακολουθήσει τους αγώνες της Κύπρου και της Ελλάδας βρέθηκε και ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης. Κατά την άφιξή του στον χώρο, ο Κύπριος Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι τις επόμενες μέρες θα φτάσουν στην Λεμεσό αρχηγοί κρατών για να παρακολουθήσουν τους αγώνες των εθνικών τους ομάδων, χωρίς να αποκαλύψει συγκεκριμένα ονόματα. Ανέφερε ωστόσο ότι ανάμεσα τους δεν θα βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτηρίζοντας τη διοργάνωση του τρίτου ομίλου του Ευρωμπάσκετ ως μια επένδυση για τη χώρα, ο Κύπριος Πρόεδρος εξέφρασε την ευαρέσκεια του για την πραγματοποίηση μιας τόσο σημαντικής διοργάνωσης στο νησί, προαναγγέλλοντας πως στην Κύπρο θα πραγματοποιηθούν και άλλες αθλητικές διοργανώσεις ανάλογου βεληνεκούς.

