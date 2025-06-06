Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα και πιο συγκεκριμένα με πληροφορίες που μεταφέρει το footmercato, η Μπράιτον αρχίζει και «ψήνει» τον Αζεντίν Ουναΐ για το μεγάλο όνειρο της παρουσίας στην Premier League.

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός προφανώς και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στο διάστημα που αγωνίστηκε ως δανεικός με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και οι «πράσινοι» απέκτησαν ανταγωνισμό στην προσπάθειά τους να τον διατηρήσουν με κάποιον τρόπο στο ρόστερ τους.

Η Μαρσέιγ, που έχει ξεκαθαρίσει τις αξιώσεις της αναφορικά με το ποσό έναντι του οποίου θα μπορούσε να παραχωρήσει τον παίκτη, δεν έχει ενημερωθεί σχετικά με τους «γλάρους», όπως τονίζει το footmercato.

Ωστόσο, αν ισχύει το σενάριο, τότε το «τριφύλλι» σίγουρα έχει ακόμα ένα μεγάλο εμπόδιο να ξεπεράσει για να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή στο ρόστερ.

