Το Ισπανία–Γαλλία δεν ήταν απλώς ένας ημιτελικός Nations League. Ήταν μια μάχη ανάμεσα στους δύο εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της σεζόν. Μια «παράσταση» που -αναμενόμενα- άναψε φωτιές στη συζήτηση για τη φετινή Χρυσή Μπάλα. Σε αυτό το θρίλερ όπου η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε επικράτησε με το φοβερό 5-4, ο 17χρονος Λαμίν Γιαμάλ έλαμψε και άφησε ακόμα ένα αποτύπωμα στη μεγάλη κούρσα για το πολυπόθητο βραβείο, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα στον μεγάλο του αντίπαλο, Ουσμάν Ντεμπελέ.

Με δύο γκολ που ανέβασαν την Ισπανία στο 5-1, ο νεαρός της Μπαρτσελόνα απέδειξε ακόμα μια φορά πως αποτελεί ήδη έναν παίκτη που καθορίζει το μομέντουμ σε μεγάλα ματς. Μετά τον αγώνα μάλιστα, δήλωσε πως: «Το καλύτερο είναι να μιλάς στο γήπεδο. Ο Ντεμπελέ είναι σπουδαίος, αλλά εμείς είμαστε στον τελικό». Δεν ήταν μια απλή ατάκα, αλλά μια δήλωση παρουσίας με αποδέκτη τον Ντεμπελέ σε μια μάχη που ξεπερνάει το Nations League.

If You Can Walk the Walk… 🚶‍♂️



Then Talk the Talk! 🗣️



Yet Another Man of the Match Performance from 2 Goal Lamine Yamal as Spain Beat France to Make the Final of the Nations League Vs Portugal! 💪🔥❤️💛🇪🇸 pic.twitter.com/K2TqpxWpJK — FootballingGods • Football • Fútbol • Soccer (@footballinggod5) June 5, 2025

Φυσικά, ο Ντεμπελέ, με την εκπληκτική χρονιά που έκανε, οδηγώντας την Παρί Σεν Ζερμέν σε ένα ιστορικό τρεμπλ, παραμένει το μεγάλο φαβορί. Με 33 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και καθοριστικά τέρματα στο Champions League, ο 28χρονος Γάλλος απέδειξε ότι βρίσκεται στην πιο ώριμη φάση της καριέρας του και πως μπορεί να ηγηθεί.

Από την άλλη, ο Γιαμάλ φέτος έχει «γράψει» 18 γκολ και 21 ασίστ. Ο νεαρός παίκτης της Μπαρτσελόνα έχει εντυπωσιάσει όχι μόνο με την επιθετική του ικανότητα, αλλά και με την προσφορά του στο παιχνίδι συνολικά. Σε ένα head to head με τον Γάλλο, o θαυματουργός Ισπανός έχει περισσότερες ντρίμπλες, κερδισμένες μονομαχίες, ανακτήσεις κατοχής και αμυντικές ενέργειες, κάτι που τον καθιστά πιο... ολοκληρωμένο.

Παράλληλα, η νίκη επί της Γαλλίας έδωσε στον Γιαμάλ ένα ακόμα μεγάλο αβαντάζ. Την ευκαιρία να κατακτήσει ακόμα έναν τίτλο, με την εθνική του μάλιστα, σε έναν τελικό που έρχεται με αντίπαλο την Πορτογαλία ενός θρύλου και 5 φορές κατόχου του τροπαίου, για τον οποίο δεν χρειάζονται συστάσεις. Αν καταφέρει να οδηγήσει τη «Φούρια Ρόχα» σε κατάκτηση του Nations League, τότε το όνομά του θα μπει ακόμα πιο δυνατά στο προσκήνιο της Χρυσής Μπάλας. Σε μια τέτοια κούρσα, οι μεγάλοι τίτλοι και οι καθοριστικές εμφανίσεις σε νοκ άουτ ματς παίζουν πάντα καταλυτικό ρόλο.

Ο Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ το έθεσε ξεκάθαρα μετά το ματς, παίρνονταε θέση: «ο Γιαμάλ πρέπει να μπει ψηλότερα από τον Ντεμπελέ στη μάχη για τη Χρυσή Μπάλα», έχοντας μείνει εντυπωσιασμένος από την εμφάνιση του 17χρονου. Από τη μία ο Ντεμπελέ με το ιστορικό τρεμπλ από την άλλη ο Γιαμάλ με το νεανικό ταλέντο. Ποιος θα πάρει τη Χρυσή Μπάλα φέτος;

