Μετά από μία σύντομη, αλλά επεισοδιακή διακοπή, η δράση στη Stoiximan GBL επιστρέφει! Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ (06/06, 21:00, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ΕΡΤ3), στο κρίσιμο Game 3 της μεταξύ τους σειράς τελικών.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται ισόπαλες στο 1-1, με τους «πράσινους» να επικρατούν στο πρώτο ματς του ΟΑΚΑ (80-68) και τους «ερυθρόλευκους» να βγάζουν αντίδραση νικώντας 91-83 στο Game 2 του ΣΕΦ. Μάλιστα, τα θλιβερά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού, κόντεψαν να τινάξουν στον «αέρα» τη συνέχεια της σειράς, όμως τελικά αυτή θα συνεχιστεί κανονικά, μετά από εγγυήσεις των δύο ΚΑΕ προς την Κυβέρνηση για ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Ο Παναθηναϊκός, αρχικά, θα κοιτάξει να διατηρήσει το πλεονέκτημά του, αυτό της έδρας, και να βάλει μεγάλη πίεση στον αντίπαλό του. Πράγματι, αν το «τριφύλλι» επικρατήσει στο Game 3, θα χρειάζεται μετά μία νίκη στα τελευταία δύο ματς της σειράς, έτσι ώστε να φτάσει στον 42ο τίτλο του στο πρωτάθλημα, έχοντας το «μαξιλαράκι» του Game 5 στο ΟΑΚΑ.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός, που έδειξε αγωνιστική και κυρίως πνευματική «αφύπνιση» στο προηγούμενο παιχνίδι, θέλει να εκμεταλλευτεί την ανεβασμένη ψυχολογία του και να κάνει ένα «διπλό» που θα τον καταστήσει φαβορί για τον τίτλο. Αν η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα καταφέρει να φύγει με ροζ φύλλο από το ΟΑΚΑ στο τρίτο ματς, θα έχει την ευκαιρία να κλειδώσει το πρωτάθλημα στο Game 4 του ΣΕΦ.

Αγωνιστικά, δεν έχει αλλάξει κάτι για τις δύο ομάδες. Ο Εργκίν Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνις και Τίμπορ Πλάις, ενώ θα πρέπει να «κόψει» έναν από τους επτά ξένους του (Ναν, Γκραντ, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ, Γιούρτσεβεν, Γκέιμπριελ, Μπράουν). Στις δύο προηγούενες αναμετρήσεις, ο Τούρκος τεχνικός επέλεξε να αφήσει εκτός τον Λορέντζο Μπράουν.

Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έχει στη διάθεσή του τον Κίναν Έβανς, τον Μόουζες Ράιτ και τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, ενώ επίσης θα πρέπει να αφήσει εκτός έναν από τους επτά ξένους της ομάδας του. Στο πρώτο παιχνίδι, ο Έλληνας τεχνικός «έκοψε» τον Σακίλ ΜακΚίσικ, ενώ στο δεύτερο τον Λούκα Βιλντόσα.

Συνοπτικά οι αριθμοί των αγώνων τους…

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Α' Εθνική (Από το 1963-64): Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 120-100

Stoiximan GBL (Από το 1992-93): Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 88-76

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Α' Εθνική 1974-75: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 99-70

Stoiximan GBL 1995-96 (5ος τελικός): Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 73-38

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΟΝΤΩΝ

1992-93 (Καν.Περίοδος): Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 78-76 (Ο Ζάρκο Πάσπαλι είχε 39 για τον Ολυμπιακό)

Το πρόγραμμα των τελικών:

Game 1: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 80-68

Game 2: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 91-83

Game 3: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 6/6 21:00 ΕΡΤ3

Game 4: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 8/6 21:00 ΕΡΤ3

Game 5*: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 11/6 21:00 ΕΡΤ3

