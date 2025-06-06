Η Παρί ανακοίνωσε ότι ο καταξιωμένος Γάλλος ηθοποιός και παραγωγός Ομάρ Σι εντάχθηκε στον σύλλογο ως συνιδιοκτήτης.

«Είμαι μεγάλος οπαδός του μπάσκετ και ήρθα να δω τον σύλλογο να παίζει για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του αγώνα της EuroLeague εναντίον της Μπασκόνια τον περασμένο Νοέμβριο», δήλωσε ο Σι στο επίσημο δελτίο τύπου του συλλόγου.

«Με εντυπωσίασε η ενέργεια του πρότζεκτ. Στις κερκίδες, αυτός ο σύλλογος συγκεντρώνει όλη την ποικιλομορφία του Παρισιού, κάτι πραγματικά πολύτιμο. Στο παρκέ, η ομάδα παίζει με ένταση και χαρακτήρα, κάτι που τροφοδοτεί τις αθλητικές της φιλοδοξίες.

Εκτός γηπέδου, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ταυτότητα και η εικόνα του συλλόγου είναι ζωντανές. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα συμβάλω στην ανάπτυξη της Παρί», πρόσθεσε αναλυτικά.

Ο Ομάρ Σι είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Γάλλους ηθοποιούς, και έγινε ευρέως γνωστός από την πολυβραβευμένη ταινία «Intouchables». Παράλληλα, έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία ως πρωταγωνιστής στη σειρά του Netflix «Lupin».

