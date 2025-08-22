Σπουδαία κίνηση από τη Σάσαρι!

Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει με τον Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος τον τελευταίο καιρό έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από σοβαρότατα προβλήματα υγείας.

Όπως έκανε γνωστό η Σάσαρι, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, o 33χρονος forward θα επιστρέφει για να φορέσει ξανά τη φανέλα της μετά από 6 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων αγωνίστηκε στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ με Μπασκόνια, Φενέρμπαχτσε, Εφές, Ζαλγκίρις Κάουνας και Βίρτους Μπολόνια.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και τιμημένος που επιστρέφω “σπίτι”! Ευχαριστώ τη διοίκηση και τον προπονητή Μπούλερι για την ευκαιρία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί μια σπουδαία σεζόν και να πετύχουμε μεγάλες στιγμές!», δήλωσε ο ίδιος ο Πολονάρα.

