Ζαγοράκης: «Στο χέρι τους να περάσουν και οι τρεις-Πολύ χαρούμενος για τη μεταγραφή Ζαφείρη»

Την πεποίθηση πως Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μπορούν να πάρουν την πρόκριση εξέφρασε ο Θοδωρής Ζαγοράκης.



Ο ιστορικός αρχηγός της Εθνικής ομάδας στο έπος του 2004 θα είναι σχολιαστής στην εκπομπή «Μόνο Μπάλα», που θα προβάλλεται το βράδυ της Κυριακής μετά από κάθε αγωνιστική από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Παράλληλα αναφέρθηκε στη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη από τον Δικέφαλο του Βορρά.

Αναλυτικά, ο Θοδωρής Ζαγοράκης μίλησε στους Βάιο Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχο για:



-τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων: «Υπάρχει, πιστεύω, η δυνατότητα να περάσουν και οι τρεις ομάδες μας. Όπως ήρθαν τα αποτελέσματα, θεωρώ ότι είναι στο χέρι τους να προκριθούν».



-τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Σαμσουνσπόρ: «Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που έχει παρουσιάσει το καλύτερο πρόσωπο από αυτές των προκριματικών. Όταν μπήκαν ο Ιωαννίδης και ο Καλάμπρια άλλαξε η εικόνα. Και στο πρώτο ημίχρονο φαινόταν ότι είναι καλύτερη ομάδα από τους Τούρκους. Και πάλι έχασε αρκετές ευκαιρίες, όπως και στα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια, αυτό είναι κάτι που προβληματίζει. Δεν μπορείς να αποκλειστείς με τέτοια απόδοση από τη Ρέιντζερς. Τέτοιες χαμένες ευκαιρίες τις πληρώνεις».



-την εμφάνιση του ΠΑΟΚ: «Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν κακός, αλλά στο δεύτερο είχε θέματα. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει μέχρι τώρα ένα δυνατό σημείο του, να φτιάχνει ευκαιρίες. Χθες δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικός, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο».

-τον αγώνα της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ: «Η ΑΕΚ με εξαίρεση το πρώτο 20λεπτο που αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες, μετά έλεγξε το παιχνίδι και πήρε ένα αποτέλεσμα καλό εν όψει της ρεβάνς στην έδρα της».



-τη συμφωνία του ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη: «Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη μεταγραφή, είναι πραγματικά πολύ καλή. Ακριβώς ό,τι χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη θέση, γιατί το ρόστερ έχει αρκετά βαριά κορμιά στο κέντρο. Έρχεται σε μια ομάδα με απαιτήσεις, είναι 22 ετών και πρέπει το παιδί να προστατευτεί. Μην του φορτώσουμε ότι ήρθε ο… Μεσσίας. Ευτυχώς υπάρχουν και άλλα νέα παιδιά με ηγετικό ρόλο, όπως ο Κωνσταντέλιας».



