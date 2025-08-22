Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι και φέτος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Το ελληνικό πρωτάθλημα αρχίζει και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 είναι έτοιμος για άλλη μια σεζόν γεμάτη γκολ και συγκινήσεις!

Πρεμιέρα κάνουμε το Σάββατο (23/08) με τρεις αναμετρήσεις. Στις 20:00, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός ξεκινά την υπεράσπιση του τίτλου του υποδεχόμενος τον Αστέρα AKTOR στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Την ίδια ώρα, στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ο Άρης φιλοξενεί τον Βόλο και το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Παναιτωλικός-Ατρόμητος.

Την Κυριακή (24/08) στη μάχη ρίχνονται οι δικέφαλοι, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει στην «Opap Arena» τον Πανσερραϊκό στις 20:15 και τον ΠΑΟΚ την ΑΕΛ στην Τούμπα στις 21:00.

Την Δευτέρα (25/08) στις 19:30 παίζουν Λεβαδειακός-Κηφισιά.

Το τρίτο ημίχρονο παίζεται καθημερινά στο στούντιο, με σχόλια και αναλύσεις αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

Όλα αυτά και πολλά περισσότερα ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ, ΕΔΩ!

Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6…



