Παραλίγο σύρραξη μεταξύ Γουίλι Ερνανγκόμεθ και Τάις-«Πυροσβέστες» Χουάντσο και Σρέντερ

Όχι και τόσο... φιλική ήταν η αναμέτρηση της Ισπανίας με τη Γερμανία (105-106). Στα μέσα της δεύτερης περιόδου, ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ έπεσε πάνω στον Ντάνιελ Τάις και οι δύο παίκτες είχαν ένα πολύ «θερμό» επεισόδιο.



Ο σέντερ της Μπαρτσελόνα κινήθηκε απειλητικά απέναντι σε αυτόν της Μονακό, αλλά επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι, με πρώτους τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και τον Ντένις Σρέντερ, σε ρόλο «πυροσβέστη».

Saltan chispas entre España y Alemania en el Movistar Arena…🏀🔥



Daniel Theis💥Willy Hernangómezpic.twitter.com/ZUoaktPkgG August 21, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.