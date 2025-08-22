Λογαριασμός
Παραλίγο σύρραξη μεταξύ Γουίλι Ερνανγκόμεθ και Τάις- «Πυροσβέστες» Χουάντσο και Σρέντερ - Δείτε βίντεο

Παραλίγο να πιαστούν στα χέρια Γουίλι Ερνανγκόμεθ και Τάις στο φιλικό της Ισπανίας με τη Γερμανία.

Παραλίγο σύρραξη μεταξύ Γουίλι Ερνανγκόμεθ και Τάις-«Πυροσβέστες» Χουάντσο και Σρέντερ

Όχι και τόσο... φιλική ήταν η αναμέτρηση της Ισπανίας με τη Γερμανία (105-106). Στα μέσα της δεύτερης περιόδου, ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ έπεσε πάνω στον Ντάνιελ Τάις και οι δύο παίκτες είχαν ένα πολύ «θερμό» επεισόδιο.

Ο σέντερ της Μπαρτσελόνα κινήθηκε απειλητικά απέναντι σε αυτόν της Μονακό, αλλά επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι, με πρώτους τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και τον Ντένις Σρέντερ, σε ρόλο «πυροσβέστη».

TAGS: Ισπανία Γερμανία Ευρωμπάσκετ 2025
