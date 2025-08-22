Παραλίγο σύρραξη μεταξύ Γουίλι Ερνανγκόμεθ και Τάις-«Πυροσβέστες» Χουάντσο και Σρέντερ

Όχι και τόσο... φιλική ήταν η αναμέτρηση της Ισπανίας με τη Γερμανία (105-106). Στα μέσα της δεύτερης περιόδου, ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ έπεσε πάνω στον Ντάνιελ Τάις και οι δύο παίκτες είχαν ένα πολύ «θερμό» επεισόδιο.
Ο σέντερ της Μπαρτσελόνα κινήθηκε απειλητικά απέναντι σε αυτόν της Μονακό, αλλά επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι, με πρώτους τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και τον Ντένις Σρέντερ, σε ρόλο «πυροσβέστη».
Saltan chispas entre España y Alemania en el Movistar Arena…🏀🔥
Daniel Theis💥Willy Hernangómezpic.twitter.com/ZUoaktPkgG— Conexión Deportiva (@CDeportivaES) August 21, 2025
