Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κοντά στη Ρεάλ ο Γιούρτσεβεν

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Ρεάλ για να την ενισχύσει στο ισπανικό πρωτάθλημα, λόγω τραυματισμών στην θέση του σέντερ

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Γιούρτσεβεν

Οι τραυματισμοί των Ταβάρες και Λεν αναγκάζουν τη Ρεάλ να βγει στην αγορά για την απόκτηση σέντερ. Σύμφωνα με το Basketnews, οι Μαδριλένοι είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Εφόσον η συμφωνία με τον 27χρονο Τούρκο πρώην άσο του Παναθηναϊκού ολοκληρωθεί, αυτός θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στο ισπανικό πρωτάθλημα και όχι στο Final 4, καθώς η προθεσμία μεταγραφών στην Ευρωλίγκα έχει εκπνεύσει προ πολλού.

Ο Γιούρτσεβεν μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό έπαιξε σε 9 ματς με τους Γουόριορς έχοντας 3,8 πόντους και 3,3 ριμπάουντ σε 12 λεπτά ανά αγώνα.

Σε 19 ματς με τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα μέτρησε 6,3 πόντους και 3,5 ριμπάουντ σε 12:39 κατά μέσο όρο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρεάλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark