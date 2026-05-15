Οι τραυματισμοί των Ταβάρες και Λεν αναγκάζουν τη Ρεάλ να βγει στην αγορά για την απόκτηση σέντερ. Σύμφωνα με το Basketnews, οι Μαδριλένοι είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Εφόσον η συμφωνία με τον 27χρονο Τούρκο πρώην άσο του Παναθηναϊκού ολοκληρωθεί, αυτός θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στο ισπανικό πρωτάθλημα και όχι στο Final 4, καθώς η προθεσμία μεταγραφών στην Ευρωλίγκα έχει εκπνεύσει προ πολλού.

Ο Γιούρτσεβεν μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό έπαιξε σε 9 ματς με τους Γουόριορς έχοντας 3,8 πόντους και 3,3 ριμπάουντ σε 12 λεπτά ανά αγώνα.

Σε 19 ματς με τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα μέτρησε 6,3 πόντους και 3,5 ριμπάουντ σε 12:39 κατά μέσο όρο.

