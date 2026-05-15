Τα ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής των play offs και οι αναμετρήσεις των play outs είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play offs του ελληνικού πρωταθλήματος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
Η αυλαία πέφτει την Κυριακή (17/05) στις 19:30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφεια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος στο Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ.
Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 17:00, με τα παιχνίδια Άρης-Λεβαδειακός και ΟΦΗ-Βόλος, για τις θέσεις «5-8».
Το Σάββατο (16/05) είναι η ημέρα των play outs καθώς στις 19:00 παίζουν Αστέρας ΑΚΤΟR-Κηφισιά, Λάρισα-Ατρόμητος και Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός.
Μετά το τέλος των αναμετρήσεων, ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.
