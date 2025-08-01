Παναθηναϊκός: Οι πιθανοί αντίπαλοι στα playoffs του Europa League και του Conference League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League. Ενώ πλέον, μετά και την ολοκλήρωση των χθεσινών αναμετρήσεων, γνωρίζει και τους πιθανούς αντιπάλους του στα playoffs. Όχι μόνο στα playoffs του Europa League, αλλά και σε αυτά του Conference League, σε περίπτωση αποκλεισμού από τους Ουκρανούς.

