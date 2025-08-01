Πλήγμα για τον Παναθηναϊκό: Θλάση στον προσαγωγό ο Ιωαννίδης - Χάνει το ματς με Σαχτάρ

Μείζον πρόβλημα προέκυψε για την επίθεση του Παναθηναϊκού στην προετοιμασία της ομάδας ενόψει των αναμετρήσεων με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στα προκριματικά του Europa League.

Ο Φώτης Ιωαννίδης θα χάσει δεδομένα το πρώτο παιχνίδι με τους Ουκρανούς στις 7 του μηνός στο ΟΑΚΑ, αφού ταλαιπωρείται από θλάση στον προσαγωγό.

Η περίοδος απουσίας του ενδέχεται να φτάσει στο 15ήμερο.

Το πρωί της Παρασκευής έκανε θεραπεία στις εγκαταστάσεις των «πράσινων» στο Κορωπί, ενώ, ο Μανώλης Σιώπης έκανε ατομικό, αφού κι εκείνος βρίσκεται στο ιατρικό δελτίο της ομάδας, από τις παραμονές της ρεβάνς με τους Ρέιντζερς.

Για τους υπόλοιπους το πρόγραμμα είχε αποθεραπεία, αναφορικά με όσους αγωνίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης με τους «διαμαρτυρόμενους», ενώ, οι υπόλοιποι δούλεψαν στην κυκλοφορία της μπάλας.

