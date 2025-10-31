Τον υψηλό βαθμό δυσκολίας που έχει για την ΑΕΚ το αυριανό ματς στο Περιστέρι (16:00) για την 5η αγωνιστική, τόσο λόγω της δυναμικότητας του αντιπάλου, όσο και λόγω της κόπωσης της δικής του ομάδας από τα συνεχή ταξίδια, επισήμανε ο Ντράγκαν Σάκοτα.



«Το Περιστέρι κατάφερε σε χρόνο μηδέν να δημιουργήσει μία άξια ομάδα και να κάνει σημαντικές νίκες. Έχει καινούριο προπονητή και -έτσι όπως την έχουμε δει- είναι πολύ ανταγωνιστική. Εμείς παραδοσιακά κάπως δυσκολευόμαστε στο Περιστέρι. Θα δούμε πόση ενέργεια μάς έχει μείνει μετά απ’ όλα τα ταξίδια. Πάντα έχουμε φιλοδοξίες και πάντα πάμε να κερδίσουμε, σε όποιο ματς παίζουμε, αλλά πρέπει να πούμε, ότι έχουμε μεγάλο σεβασμό στο Περιστέρι», τόνισε ο 73χρονος προπονητής, που θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή αν θα είναι διαθέσιμος ο Δημήτρης Κατσίβελης, που ταλαπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση και έκανε μέχρι χθες θεραπεία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.