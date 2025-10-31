Ολυμπιακός: Χωρίς Ορτέγκα, Έσε αλλά με Ζέλσον η αποστολή για Άρη

Γνωστή έγινε η αποστολή του Ολυμπιακού για την εντός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο τον Άρη.

Ο Έσε αλλά και ο Ορτέγκα δεν βρίσκονται σε αυτή, με τον Ζέλσον από την πλευρά του να έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημά του και να επιστρέφει.

Εκτός είναι και οι Καλογερόπουλος, Βέζο, Λιατσικούρας.

Αναλυτικά η αποστολή: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

