Νοκ-άουτ και ο Τσιτσιπάς από το Hellenic Championship της Αθήνας

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα αγωνιστεί στο Hellenic Championship, αφού τα προβλήματα στη μέση δεν του επιτρέπουν να παραστεί στο 205άρι της Αθήνας

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βγαίνει νοκ-άουτ από το τουρνουά της Αθήνας, το Hellenic Championship, με τις ενοχλήσεις στη μέση να είναι τέτοιες που το καλύτερο που είχε να κάνει ο Έλληνας τενίστας ήταν ν’ αποσυρθεί από τη διοργάνωση για να επιστρέψει καλύτερος το 2026.

Υπενθυμίζεται πως στο τουρνουά που θα διεξαχθεί στην Αθήνα δεν θα παραστούν επίσης οι Μένσικ, Λεχέτσκα και Φονσέκα, ενώ, τη θέση του Τσιτσιπά θα πάρει ο Λάσλο Τζέρε.

Πηγή: sport-fm.gr

