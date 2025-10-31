Tην προετοιμασία του για τη, δύσκολη, εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο (1/11, 18:00) ολοκλήρωσε με πρωινή προπόνηση στο Κορωπί, ο Παναθηναϊκός.

Δύο ημέρες μετά την ανατροπή επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι για το Κύπελλο, οι «πράσινοι» στρέφουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση με την ομάδα του Χουάν Φεράντο για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να ανακοινώνει την αποστολή που θα ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

Ο Ρενάτο Σάντσες και ο Ντάβιντε Καλάμπρια, έμειναν εκτός αποστολής, καθώς ακολούθησαν θεραπεία, ενώ επιπλέον δεν υπολογίζονται οι Πελίστρι, Μπακασέτας, Ντέσερς, Μπόκος που ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα.

Αντίθετα, στους 24 ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ, συγκαταλέγονται οι Φίλιπ Τζούριτσιτς και Άνταμ Τσέριν, που για λόγους ξεκούρασης, έμειναν εκτός από το ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο.

Στην αποστολή είναι οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Σταμέλλος, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Νίκας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

