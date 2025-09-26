Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ήττα από τη Φερνάντεζ και αποκλεισμός για τη Σάκκαρη στο Πεκίνο

Η Λέιλα Φερνάντεζ νίκησε 2-0 την Μαρία Σάκκαρη αφήνοντάς την εκτός του China Open

Σάκκαρη

Στον δεύτερο γύρο ολοκληρώθηκε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο China Open, που διεξάγεται στο Πεκίνο.

Αντιμετωπίζοντας προβλήματα στο σέρβις σε όλη την αναμέτρηση, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, νούμερο 56 στον κόσμο δεν μπόρεσε να προβάλει αντίσταση και γνώρισε την ήττα από τη Λέιλα Φερνάντεζ (Καναδάς, Νο 25) με 6-2, 6-0.

Αντίπαλος της Φερνάντεζ, στον τρίτο γύρο του τουρνουά στο Πεκίνο, θα είναι η νικήτρια της αναμέτρησης Ραχίμοβα - Γκοφ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μαρία Σάκκαρη τένις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark