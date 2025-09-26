Ιδανικά έκλεισε η ευρωπαϊκή εβδομάδα για την Ελλάδα, καθώς ο Παναθηναϊκός διέσυρε τη Γιουνγκ Μπόις εκτός έδρας και έφερε 400 βαθμούς για τη βαθμολογία της UEFA.

Η χώρα μας παραμένει φυσικά ενδέκατη, με την απόσταση από την Τσεχία να μειώνεται μετά την ισοφάριση της Φερεντσβάρος στη Βικτόρια Πλζεν στην Ουγγαρία.

Επιπλέον, με την Μπραν να χάνει στη Λιλ, αυξήσαμε τη διαφορά μας από τη δωδέκατη Νορβηγία, με την Ελλάδα να έχει πλέον 38.312 βαθμούς και τους Σκανδιναβούς, που έχουν τις μισές ομάδες, να μένουν στους 36.987.

Παράλληλα, η διαφορά από τη 13η Δανία είναι πλέον πάνω από 2.000 πόντοι, με την επόμενη εβδομάδα, όταν θα ξεκινήσει και η league phase του Conference League, να αποτελεί την αφετηρία της σεζόν σε φουλ ρυθμούς, με την ΑΕΚ να ρίχνεται και αυτή στην ευρωπαϊκή αρένα.

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η-22η Θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: -

