Άδοξα ολοκληρώθηκε το Γουίμπλεντον για τη Μαρία Σάκκαρη.



Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-2, 6-3) από την Έμα Ραντουκάνου και δεν κατάφερε να περάσει στους «16» του τουρνουά, μένοντας εκτός από τον τρίτο γύρο. Η 21χρονη Βρετανίδα θα αντιμετωπίσει την 23χρονη Νεοζηλανδή Σαν Λουλού στον επόμενο γύρο.

Σε αμφότερα τα σετ, ηξεκίνησε άσχημα. Στο πρώτο δέχθηκε break στο εναρκτήριο game, ενώ στο δεύτερο η Ραντουκάνου «έσπασε» το σερβίς της μόλις στο τρίτο game. Από εκεί και πέρα, η Ελληνίδα δεν είχε αντίδραση και σε όλη τη διάρκεια ακολουθούσε, χωρίς να φανεί ανταγωνιστική.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.