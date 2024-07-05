Άδοξα ολοκληρώθηκε το Γουίμπλεντον για τη Μαρία Σάκκαρη.
Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-2, 6-3) από την Έμα Ραντουκάνου και δεν κατάφερε να περάσει στους «16» του τουρνουά, μένοντας εκτός από τον τρίτο γύρο. Η 21χρονη Βρετανίδα θα αντιμετωπίσει την 23χρονη Νεοζηλανδή Σαν Λουλού στον επόμενο γύρο.
Σε αμφότερα τα σετ, η Σάκκαρη ξεκίνησε άσχημα. Στο πρώτο δέχθηκε break στο εναρκτήριο game, ενώ στο δεύτερο η Ραντουκάνου «έσπασε» το σερβίς της μόλις στο τρίτο game. Από εκεί και πέρα, η Ελληνίδα δεν είχε αντίδραση και σε όλη τη διάρκεια ακολουθούσε, χωρίς να φανεί ανταγωνιστική.
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.