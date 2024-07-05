Λογαριασμός
Σοκ στην Ισπανία: Τέλος το Euro για Πέδρι

Η ισπανική ομοσπονδία ενημέρωσε πως ο τραυματισμός που υπέστη ο Πέδρι μετά το σκληρό μαρκάρισμα του Τόνι Κρόος είναι σοβαρός και θα του στερήσει τη συμμετοχή στο υπόλοιπο Euro

Pedri
Παρόλο που η Ισπανία έχει όλα τα «φόντα» για να φτάσει ψηλά στο Euro, αυτό θα γίνει χωρίς τον Πέδρι.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός δέχθηκε στα πρώτα πέντε λεπτά του ματς με τη Γερμανία ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα από τον Τόνι Κρόος, με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή δίνοντας τη θέση του στον Φεράν Τόρες.

Μάλιστα, η ισπανική ομοσπονδία ενημέρωσε πως ο τραυματισμός του στον έσω πλάγιο του αριστερού του γονάτου είναι σοβαρός, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει σίγουρα το υπόλοιπο Euro για τη «ρόχα»!

Μένει να φανεί η σοβαρότητα του τραυματισμού και από τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί, με τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα να κάθονται σε... αναμμένα κάρβουνα ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Πηγή: sport-fm.gr

