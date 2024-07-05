18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Παρόλο που η Ισπανία έχει όλα τα «φόντα» για να φτάσει ψηλά στο Euro, αυτό θα γίνει χωρίς τον Πέδρι.



Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός δέχθηκε στα πρώτα πέντε λεπτά του ματς με τη Γερμανία ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα από τον Τόνι Κρόος, με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή δίνοντας τη θέση του στον Φεράν Τόρες.



Μάλιστα, η ισπανική ομοσπονδία ενημέρωσε πως ο τραυματισμός του στον έσω πλάγιο του αριστερού του γονάτου είναι σοβαρός, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει σίγουρα το υπόλοιπο Euro για τη «ρόχα»!



Μένει να φανεί η σοβαρότητα του τραυματισμού και από τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί, με τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα να κάθονται σε... αναμμένα κάρβουνα ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

🚨🇪🇸 Spanish federation confirm Pedri suffers an internal lateral sprain to his left-knee.



His Euros are over, more tests will follow. pic.twitter.com/tYnZ6n36cb July 5, 2024

