18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Το ματς



Μπόλικο ξύλο στο ξεκίνημα του αγώνα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, με τους Γερμανούς να είναι ιδιαίτερα νευρικοί. Ο Κρόος γλίτωσε δις την κάρτα και ενώ στο πρώτου μαρκάρισμα έβγαλε νοκ-άουτ με αλλαγή τον Πέδρι, με τον Γιαμάλ στο 15’ να βλέπει την μπάλα να περνά λίγο άουτ μετά το φάουλ που εκτέλεσε από καλό σημείο. Δύο λεπτά μετά το σουτ του Ρουίθ είχε ίδια κατάληξη, ενώ στο 21’ ο Χάβερτς απείλησε με κεφαλιά, αλλά ο Σιμόν είχε καλή θέση και μπλόκαρε.



Το ματς είχε αρκετή σκληράδα και τρεις κάρτες, δύο για τη Γερμανία και μία για την Ισπανία. Κάτι που είχε αντίκτυπο και στον ρυθμό του αγώνα, αφού μετά το μισάωρο έπεσε αισθητά. Η «φούρια ρόχα» είχε τον έλεγχο, αλλά τα «πάντσερ» έσφιξαν και έκλεισαν τους διαδρόμους, με τον Όλμο στο 39ο λεπτό να αναγκάζει τον Νόιερ να απομακρύνει το δυνατό σουτ που επιχείρησε.



Το ημίχρονο βγήκε όπως είχε ξεκινήσει, χωρίς σκορ αλλά το δεύτερο ξεκίνησε με αλλαγές για τις δύο ομάδες. Έξω ο Λε Νορμάν, μέσα ο Νάτσο για την Ισπανία, ενώ για τους Γερμανούς μπήκαν στο ματς οι Άντριχ, Βιρτς στις θέσεις των Τσαν και Σανέ. Η Ισπανία συνέχισε στο ίδιο μοτίβο, διατηρώντας τον έλεγχο. Και δικαιώθηκαν όταν επιτέθηκαν ταχύτατα, με τον Γιαμάλ να πηγαίνει κατά μέτωπο και να σπάει στον επερχόμενο Όλμο, ο οποίος με άψογο πλασέ στην κίνηση εκτέλεσε τον Νόιερ για το 1-0 στο 51ο λεπτό.



Ο Ντε Λα Φουέντε θέλησε να φρεσκάρει μεσοεπιθετικά την ομάδα του στη συνέχεια, αλλά έχασε σε ποιότητα. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί η «φούρια ρόχα» να κρατήσει μπάλα και να ψάχνεται διαρκώς στην κόντρα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα, η Γερμανία κέρδιζε μονομαχίες και μέτρα στο γήπεδο.



Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Άντριχ να απειλήσει με πλασέ στο 70ό λεπτό, αλλά ο Σιμόν το έβγαλε και στα καπάκια η κεφαλιά του Φίλκρουγκ δεν βρήκε στόχο. Στο 77’ ο Φίλκρουγκ είδε το δεξί δοκάρι της εστίας να του στερεί την ισοφάριση, μετά το πλασέ στην κίνηση που επιχείρησε, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Χάβερτς έφυγε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας και έσκαψε πάνω από τον Σιμόν, αλλά δεν βρήκε εστία για λίγο.



Τα λεπτά περνούσαν, οι Ισπανοί έδειχναν διατεθειμένοι μόνο να αμυνθούν και το πλήρωσαν. Διότι στο 89ο λεπτό δεν κατάφερε να απομακρύνουν την μπάλα σε τρεις περιπτώσεις και τελικά ο Κίμιχ έσπασε στον Βιρτς ο οποίος εκτέλεσε τον αντίπαλο κίπερ για να γράψει το 1-1 και να στείλει τον αγώνα στην παράταση.

Με κάρτες εκατέρωθεν ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο της παράτασης, με τις δύο καλές φάσεις να έρχονται στο φινάλε. Τόσο το σουτ του Ογιαρθάμπαλ, όσο και αυτό του Βιρτς όμως πέρασαν άουτ. Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους η Γερμανία φώναξε για πέναλτι για χέρι του Κουκουρέγια σε σουτ του Μουσιάλα, αλλά ο Τέιλορ δεν συγκινήθηκε, ενώ στο 117’ ο Φίλκρουγκ πήρε την κεφαλιά αλλά ο Σιμόν το έβγαλε εντυπωσιακά.

Και τρία λεπτά αργότερα, ήρθε η απόλυτη ψυχρολουσία για τους Γερμανούς, όταν ο Όλμο σέντραρε γλυκά και ο Μερίνο πετάχτηκε στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας για να γράψει το 2-1. Σκορ που έμεινε ως το φινάλε, με τη «φούρια ρόχα» να πανηγυρίζει για την πρόκριση αλλά να χάνει τους Καρβαχάλ, Μοράτα, Λε Νορμάν που συμπλήρωσαν κάρτες.



MVP: Ποιος άλλος; Ο Ντάνι Όλμο! Ο Ισπανός άνοιξε το σκορ για την ομάδα του και μοίρασε την ασίστ για το 2-1! Γενικότερα έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του και παίδεψε πολύ τους Γερμανούς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.