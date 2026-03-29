Η Μαρία Σάκκαρη αφήνει πίσω της τον πρόωρο αποκλεισμό στο Miami Open και στρέφει το βλέμμα της στο Charleston Open, όπου καλείται να διαχειριστεί μια απαιτητική κλήρωση στο χωμάτινο τουρνουά κατηγορίας WTA 500.

Η Ελληνίδα τενίστρια πέρασε με bye τον πρώτο γύρο, ωστόσο η πρεμιέρα της κάθε άλλο παρά εύκολη αναμένεται, καθώς στον δεύτερο γύρο είναι πολύ πιθανό να βρει απέναντί της την Πάουλα Μπαντόσα, εφόσον η Ισπανίδα ξεπεράσει το εμπόδιο από τα προκριματικά.



Η πιθανή αναμέτρηση με τη Μπαντόσα δίνει από νωρίς χαρακτήρα… ντέρμπι για τη Σάκκαρη, η οποία καλείται να βρει ρυθμό στο χώμα μετά το Miami Open, όπου αποκλείστηκε στη φάση των «64» από την Αλίσια Παρκς.

Αν η Σάκκαρη καταφέρει να προκριθεί στον τρίτο γύρο, τότε το πιθανότερο σενάριο τη φέρνει αντιμέτωπη με την Άννα Καλίνσκαγια, σε μια ακόμη δύσκολη δοκιμασία.

Στα προημιτελικά, οι πιθανές αντίπαλοι ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τον βαθμό δυσκολίας, με τα ονόματα της Ίβα Γιόβιτς, της Μπιάνκα Αντρέσκου και της Αλίσια Παρκς να βρίσκονται στο… κάδρο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.